Политика как он...
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Политика как она есть

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Небензя: РФ считает резолюцию США в СБ ООН отправной точкой для урегулирования по Украине

Небензя: РФ считает резолюцию США в СБ ООН отправной точкой для урегулирования по Украине

Американская резолюция по конфликту на Украине, принятая в понедельник Советом Безопасности (СБ) ООН, расценивается РФ как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.

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