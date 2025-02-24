Небензя: РФ считает резолюцию США в СБ ООН отправной точкой для урегулирования по Украине

Американская резолюция по конфликту на Украине, принятая в понедельник Советом Безопасности (СБ) ООН, расценивается РФ как отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.
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