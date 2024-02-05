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В Сочи оползень сошел на железную дорогу

В Сочи оползень сошел на железную дорогу

В Сочи отменили 10 поездов из-за сошедшего на пути селя. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Фото: пресс-служба РЖД В Сочи в Лазаревском районе из-за продолжительных осадков оползень сошел на железную дорогу.

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