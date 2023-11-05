Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

Erl Schweizer

Нужен какой-то лимит времени для пребывания таких Песковых в роли фаворитов власти: оторвался от реальной жизни народа - вернись на свое место, поживи среди народа, послушай народ в общественном транспорте, а, коли не можешь уже жить среди народа, пшел вон отседова, из коридоров власти куды хошь на веки вечные. Замызганная уже пластинка, нужна свежая сила, в России 150 миллионов, система обязана быть сильнее личностей, пора кончать обсирать предшественников сразу же после смены власти. Алкаш - из власти вон, "патриот"-демагог с мечтой жрать сосиски в Баварии - уволить без всяких льгот.