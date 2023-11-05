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Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

Песков напомнил об ответственности РФ и США за мировую безопасность

США и Россия несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, отметил 5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Нужен какой-то лимит времени для пребывания таких Песковых в роли фаворитов власти: оторвался от реальной жизни народа - вернись на свое место, поживи среди народа, послушай народ в общественном транспорте, а, коли не можешь уже жить среди народа, пшел вон отседова, из коридоров власти куды хошь на веки вечные. Замызганная уже пластинка, нужна свежая сила, в России 150 миллионов, система обязана быть сильнее личностей, пора кончать обсирать предшественников сразу же после смены власти. Алкаш - из власти вон, &quot;патриот&quot;-демагог с мечтой жрать сосиски в Баварии - уволить без всяких льгот.
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