🗣Дым и пожарные машины в горах над Ялтой – это учения МЧС В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике сейчас проходят пожарно-тактические учения.
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🗣Дым и пожарные машины в горах над Ялтой – это учения МЧС В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике сейчас проходят пожарно-тактические учения.