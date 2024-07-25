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Царьград

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8 телефонов и 23 сим-карты пытались забросить через забор колонии в Новосибирске

8 телефонов и 23 сим-карты пытались забросить через забор колонии в Новосибирске

Попытку доставки запрещённых предметов предотвратили в колонии №14.В Новосибирской области сотрудники исправительной колонии №14 предотвратили попытку доставки запрещённых предметов на территорию учреждения.

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