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Парадные расчеты дружественных государств прошли по Красной площади

Парадные расчеты дружественных государств прошли по Красной площади

По Красной площади торжественным маршем парадные расчеты военнослужащих стран Содружества Независимых Государств и дружественных иностранных государств в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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