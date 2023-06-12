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МАГАТЭ: Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища

МАГАТЭ: Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища

Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

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