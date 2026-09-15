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Царьград

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Дрон ВСУ атаковал авто в Шебекино: один пострадавший госпитализирован

Дрон ВСУ атаковал авто в Шебекино: один пострадавший госпитализирован

В Шебекино, Белгородской области, после атаки дрона ВСУ был госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой.

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