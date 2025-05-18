В Питере накрыли троцкистскую группировку; вожак-иностранец арестован за оправдание терроризма

Владимир Алтайцев

Кому надоели? Не обобщай всю страну с собой, подонком-антисоветчиком, почитателем Гитлера и Солженицера Абрама. Чем они тебе, шлюхе нацистской, надоели коммунисты? Они к тебе в дом не лезут, не тянут к себе в парию. Тебе лайкают такие же подонки, как и ты сам.