9 апреля задержан студент второго курса факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, уроженец г.
В Питере накрыли троцкистскую группировку; вожак-иностранец арестован за оправдание терроризма
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кому надоели? Не обобщай всю страну с собой, подонком-антисоветчиком, почитателем Гитлера и Солженицера Абрама. Чем они тебе, шлюхе нацистской, надоели коммунисты? Они к тебе в дом не лезут, не тянут к себе в парию. Тебе лайкают такие же подонки, как и ты сам.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Ты, мразь антисоветская, с ними пара. Великий Сталин уничтожал троцкистов, а ты и тебе подобные пгмнутые подонки, типа Руси, его ненавидите.
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1 час.
Владимир Алтайцев
А кто ледоруб дал, образно говоря, Меркадеру? Забыл, подонок антисоветский? Так дал тот, кого ненавидят акуловы-русси-ингершлюхи-русы-руси-горские -мозговые, точнее безмоглые. и прочие почитатели Гитлера.
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1 час.
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