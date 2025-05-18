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В Питере накрыли троцкистскую группировку; вожак-иностранец арестован за оправдание терроризма

В Питере накрыли троцкистскую группировку; вожак-иностранец арестован за оправдание терроризма

9 апреля задержан студент второго курса факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, уроженец г.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кому  надоели?  Не обобщай  всю страну  с собой, подонком-антисоветчиком, почитателем Гитлера  и Солженицера  Абрама. Чем  они  тебе, шлюхе  нацистской, надоели  коммунисты? Они  к тебе  в дом не  лезут, не тянут к себе  в парию.  Тебе  лайкают такие  же подонки, как и ты  сам.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Ты, мразь антисоветская, с ними пара.  Великий Сталин  уничтожал троцкистов, а  ты  и тебе подобные  пгмнутые  подонки, типа Руси, его  ненавидите.
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1 час.
Владимир Алтайцев
А кто  ледоруб  дал, образно  говоря, Меркадеру? Забыл, подонок антисоветский?  Так  дал   тот, кого  ненавидят акуловы-русси-ингершлюхи-русы-руси-горские -мозговые, точнее безмоглые. и прочие  почитатели  Гитлера.
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1 час.
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