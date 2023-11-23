В Аргентине отвергли разрыв отношений с Россией

Аргентина не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает издание Noticias Argentinas со ссылкой на кандидата на пост главы аргентинского МИДа Дианы Мондино.
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