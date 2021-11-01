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Свыше 5 тонн сжиженного кислорода дополнительно передали военнослужащие бомбардировочного полка ЗВО для больниц в Воронежской области

Свыше 5 тонн сжиженного кислорода дополнительно передали военнослужащие бомбардировочного полка ЗВО для больниц в Воронежской области

Жидкий медицинский кислород вырабатывается на мобильных базах и предназначен для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полета.

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