В Казани наградили победителей конкурса анимационных героев татарского алфавита

Фото предоставлено организаторами В Казанском художественном училище имени Фешина накануне наградили победителей Республиканского конкурса на создание анимационных героев для интерактивного образовательного медиапроекта «Путешествие по татарскому алфавиту».
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