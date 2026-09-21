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Татар-информ

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В Казани наградили победителей конкурса анимационных героев татарского алфавита

В Казани наградили победителей конкурса анимационных героев татарского алфавита

Фото предоставлено организаторами В Казанском художественном училище имени Фешина накануне наградили победителей Республиканского конкурса на создание анимационных героев для интерактивного образовательного медиапроекта «Путешествие по татарскому алфавиту».

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