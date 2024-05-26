Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлена первая модель Mercedes-Benz из эксклюзивной линейки Mythos, BMW представила эксклюзивный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга, представлены три воскресших «Волги», MINI анонсировала новый хэтчбек версии John Cooper Works, а Bugatti стилизовала Chiron Super Sport под редкий спорткар Type 55.