Американский ученый объяснил, почему ИИ никогда не достигнет человеческого уровня

Развитие ИИ может привести к опасным последствиям, считает известный американский ученый в области вычислительной техники Питер ДеннингИскусственный интеллект никогда не сможет сравниться с человеком по производительности и креативности, а его развитие может привести к опасным последствиям, считает известный американский ученый в области вычислительной техники Питер Деннинг.
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