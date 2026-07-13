Американский ученый объяснил, почему ИИ никогда не достигнет человеческого уровня

Развитие ИИ может привести к опасным последствиям, считает известный американский ученый в области вычислительной техники Питер ДеннингИскусственный интеллект никогда не сможет сравниться с человеком по производительности и креативности, а его развитие может привести к опасным последствиям, считает известный американский ученый в области вычислительной техники Питер Деннинг.