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Zero Hedge

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Why Central Banks Love A Gold Sell-Off

Why Central Banks Love A Gold Sell-Off

Why Central Banks Love A Gold Sell-Off Via SchiffSovereign.com, On July 7, Bloomberg published an article with the headline: “Gold’s Bull Market Has Ended and Now All Eyes Are on Bears,” explaining how many retail investors have headed for the exits.

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