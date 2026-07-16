EFE: власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией

Власти Никарагуа объявили о прекращении дипломатических отношений с Италией, что стало следствием высказываний министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которые были расценены в Манагуа как оскорбительные.
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