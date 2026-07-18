Почему протесты в Украине в июле 2026 года вывели на улицы молодёжь с картонками, а не с реальными требованиями? Что заставило тысячи студентов в Киеве, Львове, Одессе и Харькове требовать вернуть уволенного министра обороны Михаила Фёдорова? Как фигура бывшего продавца программ для похудения стала символом «технологического прорыва» в армии? И каким образом украинские чернозёмы и Читать далее: https://govorit.