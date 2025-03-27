Bloomberg: Макрон хочет позвонить Трампу после саммита по Украине в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить американскому лидеру Дональду Трампу после «саммита желающих» в Париже, на котором обсудят введение миротворческих сил Европы на Украину, пишет Bloomberg.
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