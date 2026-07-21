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Депутат Журова о желании Трампа провести еще один ЧМ в США: «Предвыборная риторика. Россия тоже получила огромную пользу от ЧМ и Олимпиады»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила желание президента США Дональда Трампа провести в стране еще один чемпионат мира .

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