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МОСИНФОРМ

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Карта москвича отмечает 25-летие в этом году

Карта москвича отмечает 25-летие в этом году

К 25-летию карты москвича в столице подготовили инсталляции, места для фотографий и выставку об истории проекта.

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