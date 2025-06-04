Строить и сеять некому: на Кубани дефицит кадров в трех отраслях экономики достиг угрожающих размеров

Строить и сеять некому: на Кубани дефицит кадров в трех отраслях экономики достиг угрожающих размеровДефицит квалифицированных кадров в промышленности, строительстве и АПК Кубани составляет 60% от общего числа вакансий по рабочим специальностям региона.
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