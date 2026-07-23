Госдума предоставила статус ветерана боевых действий сапёрам МЧС, работавшим в зоне СВО

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий специалистам МЧС, которые занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов в зоне спецоперации.