Макрон подтвердил, что потребует от России прекращение огня на время Олимпиады в Париже

Французский президент заявил, что его страна будет требовать от России установить режим прекращения огня на время Олимпийских Игр этим летомЭмманюэль Макрон выступил на украинском телевидении с заявлением о том, что от России будут требовать прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже.
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