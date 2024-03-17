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Макрон подтвердил, что потребует от России прекращение огня на время Олимпиады в Париже

Макрон подтвердил, что потребует от России прекращение огня на время Олимпиады в Париже

Французский президент заявил, что его страна будет требовать от России установить режим прекращения огня на время Олимпийских Игр этим летомЭмманюэль Макрон выступил на украинском телевидении с заявлением о том, что от России будут требовать прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже.

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Комментарии
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Иванов
Пусть этот сука требует у своей старухи!
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19 час.
Mark Kapustin
Согласен 👍
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7 час.

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