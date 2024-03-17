Макрон подтвердил, что потребует от России прекращение огня на время Олимпиады в Париже

Французский президент заявил, что его страна будет требовать от России установить режим прекращения огня на время Олимпийских Игр этим летомЭмманюэль Макрон выступил на украинском телевидении с заявлением о том, что от России будут требовать прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже.