ФСБ предотвратила теракт: женщина задержана с СВУ у автомобиля сотрудника органов безопасности

В Москве предотвращен теракт в отношении сотрудника органов безопасности. Сотрудники ФСБ задержали женщину в момент, когда она пыталась установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль силовика.
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