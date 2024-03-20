СК возбудил дела после обнаружения тел детей на насосной станции в Новой Москве

В Новой Москве возбуждено два уголовных дела по факту обнаружения двух тел новорождённых детей. По данным следствия, 18 и 19 марта 2024 года в помещении насосной станции в Новой Москве найдены тела двух девочек.
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