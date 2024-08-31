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МИД Ирана: заявления Украины о подготовке КСИР солдат РФ безосновательны

МИД Ирана: заявления Украины о подготовке КСИР солдат РФ безосновательны

Обвинения Украины в адрес Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на тему того, что его члены якобы занимаются обучением российских солдат использованию дронов на СВО, не имеют под собой оснований, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

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