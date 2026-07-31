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Пышный рассказал, грозит ли Украине дефицит бюджета

Пышный рассказал, грозит ли Украине дефицит бюджета

Национальный банк Украины считает, что ожидаемых объемов международной финансовой помощи будет достаточно для покрытия дефицита государственного бюджета без денежной эмиссии и сохранения стабильности на валютном рынке.

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