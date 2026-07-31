Пышный рассказал, грозит ли Украине дефицит бюджета

Национальный банк Украины считает, что ожидаемых объемов международной финансовой помощи будет достаточно для покрытия дефицита государственного бюджета без денежной эмиссии и сохранения стабильности на валютном рынке.
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