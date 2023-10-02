Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Привлечение трудовых мигрантов может стать невыгодным для российских предпринимателей

Привлечение трудовых мигрантов может стать невыгодным для российских предпринимателей

Помимо того, что достаточно серьезно ужесточается контроль над соискателями работы в нашей стране трудовыми мигрантами, бизнес хотят заставить заботиться «о тех, кого пригласили»https://argumenti.

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Комментарии
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Виталий
Наконец-то меня услышали, да и не только меня. Приглашающая сторона ответственна за понаехавших по всем вопросам: и организация труда, и проживание, и социалка, и дисциплина.
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17 час.

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