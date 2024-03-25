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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В краевом минздраве рассказали о состоянии пострадавших на пороховом заводе в Перми

В краевом минздраве рассказали о состоянии пострадавших на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 25 марта, ФедералПресс. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, из пяти работников, которые 22 марта пострадали во время происшествия на территории Пермского порохового завода, двое уже выписаны из больницы, а трое продолжают лечение.

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