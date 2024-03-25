В краевом минздраве рассказали о состоянии пострадавших на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 25 марта, ФедералПресс. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, из пяти работников, которые 22 марта пострадали во время происшествия на территории Пермского порохового завода, двое уже выписаны из больницы, а трое продолжают лечение.