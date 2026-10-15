Средства с местными анестетиками могут помочь уменьшить боль в горле при первых признаках заболевания, рассказал иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт назвал за...
- Эксперт назвал за...
- А Эксперты объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым