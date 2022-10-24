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Безвозвратные потери украинской армии составляют 402 тысячи человек на 20 октября

Безвозвратные потери украинской армии составляют 402 тысячи человек на 20 октября

С каждым днём это потери увеличиваются от 500 до одной тысячи военнослужащих ВСУ.Специалисты компании OSTIN Research (разведка по открытым источникам) сообщают о том, что по состоянию на 20 октября 2022 года потери ВСУ составляют 402 000 человек.

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