Безвозвратные потери украинской армии составляют 402 тысячи человек на 20 октября

С каждым днём это потери увеличиваются от 500 до одной тысячи военнослужащих ВСУ.Специалисты компании OSTIN Research (разведка по открытым источникам) сообщают о том, что по состоянию на 20 октября 2022 года потери ВСУ составляют 402 000 человек.