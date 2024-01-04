Немецкая пресса: американские ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских ракет X-32

Поставленные Киеву американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot продемонстрировали крайне низкую эффективность перед ударами российских крылатых ракет X-32, не сумев сбить ни одну из ракет этого типа во время атак на объекты ВСУ.