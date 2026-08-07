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ЦСКА – Ростов – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Премьер-лига Россия (РПЛ), 3 тур, 8 августа 2026

В субботу, 8 августа, сыграют ЦСКА и Ростов в матче 3-го тура Премьер-лиги России. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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