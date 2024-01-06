Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в субботу, 6 января, посетили открывшийся в Станице Луганской на территории ЛНР Музей донского казачества.
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