В рамках информационно-пропагандистской акции «Мир без экстремизма и терроризма» сотрудники транспортной полиции Южного Урала напомнили студентам о безопасности

Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в рамках информационно-пропагандистской акции «Мир без экстремизма и терроризма», направленной на предупреждение распространения идеологии экстремизма среди молодежи, проводят занятия со студентами учебных заведений региона.
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