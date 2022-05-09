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Порция свежего юмора для чудесного настроения

Порция свежего юмора для чудесного настроения

День за днем мы неустанно собираем самый для Вас свежий юмор с просторов Сети, дабы вне зависимости от капризов погоды, количества забот и денег в кошельке у Вас был повод посмеяться от души, зарядиться позитивом, и с улыбкой шагать по жизни.

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