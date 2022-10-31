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ВСУ выпустили две ракеты из американской РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР

ВСУ выпустили две ракеты из американской РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР

Украинские войска в очередной раз подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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