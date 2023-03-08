«Питтсбург» победил «Коламбус» (5:4 ОТ), отыграв дефицит в 4 шайбы. Это 1-й такой камбэк команды с 2006 года

«Питтсбург» победил «Коламбус» (5:4 ОТ после 0:4), отыграв дефицит в 4 шайбы. «Блю Джекетс» забросили 3 безответные шайбы в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ, после второго выигрывали со счетом 4:1.
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