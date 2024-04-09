Белый дом оценил возможность Китая оказывать помощь России в связи с СВО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, оценивая возможность оказания Китаем помощи России в связи с проведением ею специальной военной операции (СВО) на Украине, отметил, что в настоящее время у США нет свидетельств соответствующих действий со стороны Пекина.