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Китай призвал Россию совместными усилиями не допустить войны в странах Центральной Азии

Китай призвал Россию совместными усилиями не допустить войны в странах Центральной Азии

КНР и Россия не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

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