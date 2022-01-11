Китай призвал Россию совместными усилиями не допустить войны в странах Центральной Азии

КНР и Россия не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
КНР и Россия не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Свежие комментарии