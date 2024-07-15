Навязанная ошибка или необходимость в туалете: Стоит ли ставить унитаз с гигиеническим душем у себя дома

На данный момент набирают популярность унитазы с гигиеническим душем. Более того, невольно создаётся впечатление, что прогресс окончательно сошёл с ума, ибо именно в этот неотъемлемый атрибут любого дома господа изготовители стремятся «напихать» всё больше электроники, отчего цена на «белого друга» постоянно растёт и тянет за собой цену на обычные изделия.