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Навязанная ошибка или необходимость в туалете: Стоит ли ставить унитаз с гигиеническим душем у себя дома

Навязанная ошибка или необходимость в туалете: Стоит ли ставить унитаз с гигиеническим душем у себя дома

На данный момент набирают популярность унитазы с гигиеническим душем. Более того, невольно создаётся впечатление, что прогресс окончательно сошёл с ума, ибо именно в этот неотъемлемый атрибут любого дома господа изготовители стремятся «напихать» всё больше электроники, отчего цена на «белого друга» постоянно растёт и тянет за собой цену на обычные изделия.

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