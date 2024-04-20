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Чемпионат мира 2024: Трамп ведет в первой сессии 1/16 финала против Вафаей

Чемпионат мира 2024: Трамп ведет в первой сессии 1/16 финала против Вафаей

Джадд Трамп доминирует над иранцем Хоссейном Вафаей по итогам первой сессии, в то время как Аллистер Картер также завершил начальную сессию матча против Стивена Магуайра в свою пользу в 1/16 финала на Чемпионате мира 2024, сообщает WST.

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