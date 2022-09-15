Фуд-корт праздника "Море, камбала!" готов удивлять гостей

Яркий и вкусный праздник (0+) в честь царицы морей камбалы — по-настоящему народной и любимой многими приморцами рыбы — пройдет 18 сентября в Находке, на площади Центра культуры (ул.
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