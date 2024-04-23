Ученые исследуют связь между продолжительностью здоровья и продолжительностью жизни у червя Caenorhabditis

В журнале Aging была опубликована новая исследовательская статья под названием «Взаимосвязь между продолжительностью здоровья и продолжительностью жизни у червя Кенорабдита (Caenorhabditis) зависит от сложных взаимодействий между комплексным вмешательством и генетическим фоном» (“The coupling between healthspan and lifespan in Caenorhabditis depends on complex interactions between compound intervention and genetic background.
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