Экономист Бирический: Зарубежные компании, которые не убежали из РФ, получат преференции Москвы

Глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что те из западных компаний, которые остались работать в России, получат поддержку властей и комфортные условия.
Глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что те из западных компаний, которые остались работать в России, получат поддержку властей и комфортные условия.
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