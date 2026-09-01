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Русский Днепропетровск

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Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Радомир Маркуш 31 августа 2026 г., 20:34   Это вам за WB, Ozon и НПЗ: Россия перешла к тотальному уничтожению последних украинских амбиций Массированные ….

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