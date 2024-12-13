Ольга Серябкина прокомментировала сходство новых солисток «Серебра» с экс-участницами

Ольга Серябкина оценила новых солисток группы «Серебро» Ольга Серябкина, экс-участница группы «Серебро», высказалась о новых участницах коллектива, которых пользователи сравнивают с ней и полюбившимися Мариной Лизоркиной и Леной Темниковой.
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