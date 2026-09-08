Липецк: Хозяйке собаки присудили компенсацию за нападение на девочку

Суд обязал хозяйку собаки выплатить 14-летней девочке 70 тысяч рублей за моральный вред после нападения животного на улице.
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