Физкультурный досуг в средних группах ´Смелые ребята´.

7 мая в ГУО ´Детский сад № 70 г. Бобруйска´ прошел физкультурный досуг в бассейне ´Смелые ребята´. Воспитанники играли в различные игры на воде, в ходе которых закрепляли умения держаться на воде, правильно двигаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии