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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Физкультурный досуг в средних группах ´Смелые ребята´.

Физкультурный досуг в средних группах ´Смелые ребята´.

7 мая в ГУО ´Детский сад № 70 г. Бобруйска´ прошел физкультурный досуг в бассейне ´Смелые ребята´. Воспитанники играли в различные игры на воде, в ходе которых закрепляли умения держаться на воде, правильно двигаться.

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