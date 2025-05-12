Физкультурный досуг в средних группах ´Смелые ребята´.

7 мая в ГУО ´Детский сад № 70 г. Бобруйска´ прошел физкультурный досуг в бассейне ´Смелые ребята´. Воспитанники играли в различные игры на воде, в ходе которых закрепляли умения держаться на воде, правильно двигаться.