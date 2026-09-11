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Суд Гонконга обязал ВТБ обеспечить судебные расходы бывшей «дочки»

Апелляционная инстанция Высокого суда Гонконга обязала ВТБ внести 1,3 млн гонконгских долларов в обеспечение судебных расходов бывшей европейской «дочки» – банка OWH SE.

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